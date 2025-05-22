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لبنان

عون استقبل البستاني.. وبحث في ملفات اقتصادية وإصلاحية

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:00
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الذي عرض  جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ومنها: مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها".
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