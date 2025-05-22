رجّي أمام الوفد الجورجي: نطالب بالضغط على إسرائيل وإطلاق أسرانا

استقبل والمغتربين يوسف رجّي، رئيس في برلمان السيد نيكولوز سامخارادزه والوفد المرافق.

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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة.



ووصف سامخارادزه زيارته بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها لوفد الى ، وشكر لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة جورجيا.



، شدد الوزير رجّي أمام الوفد الجورجي على وجوب ممارسة الضغوط على اسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها. كما أشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والتبادل الطلابي بين لبنان وجورجيا.