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لبنان

رجّي أمام الوفد الجورجي: نطالب بالضغط على إسرائيل وإطلاق أسرانا

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:13
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا السيد نيكولوز سامخارادزه والوفد المرافق.
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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة.

ووصف سامخارادزه زيارته بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها لوفد برلماني جورجي الى بيروت، وشكر لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة جورجيا.

من جهته، شدد الوزير رجّي أمام الوفد الجورجي على وجوب ممارسة الضغوط على اسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها. كما أشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والتبادل الطلابي بين لبنان وجورجيا.
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