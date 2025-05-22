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لبنان

بعد حادثة التحرش بتلامذتها... هذا ما أوضحته مدرسة راهبات عين نجم

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:54
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بعد حادثة التحرش والاعتداء التي طالت بعض تلامذتها في صالة ألعاب التي يمكن الاطلاع عليها هنا، أعلنت مدرسة راهبات عين نجم أنه "خلال رحلة ترفيهية نظّمتها ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم لتلامذة الصف الأساسي الأول  (CP)، بمواكبة الكادر التربوي واللوجستي الى VeréBleu Park يوم الثلاثاء في 20 أيار 2025، تعرّض عدد من الأطفال لممارسات مثيرة للقلق ومخلّة بالآداب من قِبل أحد المدرّبين على الـZip Line". 
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وأضافت في بيانها التوضيحي أنه "فور تبلّغها بالحادثة، سارعت المدرسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرّكت لدعم الأطفال ومواكبة ذويهم على الصعيدين التربوي والنفسي، لمعالجة تداعيات هذا الحادث الأليم والمرفوض بكل المعايير، ولضمان حماية التلامذة".

كما أبلغت المدرسة، وفق البيان، وزارة التربية والتعليم العالي بالحادثة صباح اليوم وعلى الفور اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي الإجراءات المعمول بها وفق الأصول في حالات الحماية  فأبلغت وزارة التربية والتعليم العالي مصلحة الاحداث في وزارة العدل بالحادثة متخذة صفة الادعاء على من يظهره التحقيق. وتتابع وزارة التربية بوحداتها التقنية والإدارية الموضوع مع المعنيين لجهة متابعة التحقيق و وضع خطة شاملة لتأمين الدعم اللازم للأطفال والأهالي بالتنسيق مع ادارة المدرسة .

وختم البيان: "وإذ تستنكر ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم بشدّة هذا التصرف الشائن، تؤكّد مجددًا، أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، حرصًا على سلامة تلامذتها وكرامتهم. نسأل الله أن يحمي أولادنا ويمنحنا القوة لتجاوز هذه المحنة".
 
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