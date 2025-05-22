وزير الصناعة: النمو الاقتصادي أساس الإصلاح والتعافي

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استقبل ، وفداً من "تجمّع " برئاسة الدكتور ، في مقر الوزارة، حيث جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية العامة، وواقع القطاع الصناعي اللبناني بشكل خاص.ضم الوفد كلاً من ، كارينا حصري، وأعضاء : ، ، ورولا .في مستهل اللقاء، شكر الوفد على زيارته، مشدداً على الحكومة، وحرصه الشخصي، على تهيئة بيئة محفزة لنشاط القطاع الخاص، مؤكداً أن "النمو الاقتصادي هو حجر الأساس في عملية الإصلاح والتعافي المالي والاجتماعي".، عرض الدكتور البواب أهداف التجمّع، التي تتركز على دعم الشركات في مجالات الابتكار، التحول الرقمي، وتوظيف في تطوير الأعمال. كما شدد على أهمية تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يشهد فرصاً واعدة للنمو والتوسع، وأثبت خلال الفترة الأخيرة دوره الحيوي في الاقتصاد اللبناني.وأشار البواب إلى أن إنجاز القوانين المرتبطة بالإصلاح المالي بات ضرورة ملحّة، لافتاً إلى أن "إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو شرط أساسي لأي نهوض اقتصادي مستدام، ولفتح جديدة أمام الشركات اللبنانية في الداخل والخارج".