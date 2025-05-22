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لبنان

وزير الصناعة: النمو الاقتصادي أساس الإصلاح والتعافي

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:14
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استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وفداً من "تجمّع الشركات اللبنانية" برئاسة الدكتور باسم البواب، في مقر الوزارة، حيث جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية العامة، وواقع القطاع الصناعي اللبناني بشكل خاص.
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ضم الوفد كلاً من نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، وأعضاء مجلس الإدارة: ألفونس ديب، زياد شهاب الدين، ورولا خوري.

في مستهل اللقاء، شكر الخوري الوفد على زيارته، مشدداً على التزام الحكومة، وحرصه الشخصي، على تهيئة بيئة محفزة لنشاط القطاع الخاص، مؤكداً أن "النمو الاقتصادي هو حجر الأساس في عملية الإصلاح والتعافي المالي والاجتماعي".

من جهته، عرض الدكتور البواب أهداف التجمّع، التي تتركز على دعم الشركات اللبنانية في مجالات الابتكار، التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال. كما شدد على أهمية تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يشهد فرصاً واعدة للنمو والتوسع، وأثبت خلال الفترة الأخيرة دوره الحيوي في الاقتصاد اللبناني.

وأشار البواب إلى أن إنجاز القوانين المرتبطة بالإصلاح المالي بات ضرورة ملحّة، لافتاً إلى أن "إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو شرط أساسي لأي نهوض اقتصادي مستدام، ولفتح آفاق جديدة أمام الشركات اللبنانية في الداخل والخارج".
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