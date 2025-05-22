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لبنان

مصرف الإسكان يستعرض آفاق التعاون مع قطر لتعزيز الدعم السكني في لبنان

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:24
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زار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تناول اللقاء العلاقات القائمة بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
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وأعرب حبيب عن شكره وتقديره لدولة قطر، ممثّلة بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على "دعمها المستمر للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في مختلف المحطات الصعبة التي مرّ بها".

كما ثمّن حبيب الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، مشيدًا بسعيه إلى "تأمين الدعم اللازم للبنان وتعزيز التعاون مع المؤسسات اللبنانية الحيوية، وفي مقدمها مصرف الإسكان".
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