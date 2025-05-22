مصرف الإسكان يستعرض آفاق التعاون مع قطر لتعزيز الدعم السكني في لبنان

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زار والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه عدد من أعضاء والمديرين في المصرف، قطر في الشيخ ، حيث تناول اللقاء العلاقات القائمة بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.وأعرب حبيب عن شكره وتقديره لدولة قطر، ممثّلة بصاحب السمو الشيخ ، على "دعمها المستمر للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في مختلف الصعبة التي مرّ بها".كما ثمّن حبيب الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، مشيدًا بسعيه إلى "تأمين الدعم اللازم للبنان وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحيوية، وفي مقدمها مصرف الإسكان".