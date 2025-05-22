جابر بحث ووفد "البنك الدولي" في تفعيل تطبيق الشراء العام

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عرض لاحتياجات ذوي الحاجات الخاصة مع وفد يمثل عددا من الجمعيات المعنية برفقة رئيس النيابية الدكتور ، حيث أكد الوزير جابر "اهتمامه باوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعي والصحي، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة".وفي مجال منفصل، عقد وزير المالية اجتماعا مع وفد من خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصاً مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض، وفق ما كشف الوزير جابر الذي لفت إلى أن الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون قد وضعت على سكة التنفيذ وهي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات.