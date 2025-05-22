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لبنان

جابر بحث ووفد "البنك الدولي" في تفعيل تطبيق الشراء العام

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:16
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عرض وزير المالية ياسين جابر لاحتياجات ذوي الحاجات الخاصة مع وفد يمثل عددا من الجمعيات المعنية زاره برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، حيث أكد الوزير جابر "اهتمامه باوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعي والصحي، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة".
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وفي مجال منفصل، عقد وزير المالية اجتماعا مع وفد من البنك الدولي خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق قانون الشراء العام والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصاً مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض، وفق ما كشف الوزير جابر الذي لفت إلى أن الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون قد وضعت على سكة التنفيذ وهي تاتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات.
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