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لبنان

مفقودة منذ أيام مع رضيعتها... هل من يعرف مكانهما؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:23
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سوزان اميل العلم (مواليد عام 1989، لبنانيّة)، وطفلتها القاصر: ليا حسن عبدالله (مواليد عام 2024، لبنانيّة) الّلتان غادرتا بتاريخ 21-05- 2025 مكان إقامتهما الكائن في بلدة عيترون- حي مرج العبد، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه. علمًا أنّ الوالدة تُعاني أحيانا من النّسيان، كونها تعرّضت سابقًا لإصابة على الرّأس.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمخفر بنت جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450035-27، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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