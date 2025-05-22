مفقودة منذ أيام مع رضيعتها... هل من يعرف مكانهما؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة: سوزان اميل (مواليد عام 1989، لبنانيّة)، وطفلتها القاصر: ليا (مواليد عام 2024، لبنانيّة) الّلتان غادرتا بتاريخ 21-05- 2025 مكان إقامتهما الكائن في بلدة عيترون- حي ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه. علمًا أنّ الوالدة تُعاني أحيانا من النّسيان، كونها تعرّضت سابقًا لإصابة على الرّأس.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمخفر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450035-27، للإدلاء بما لديهم من معلومات.