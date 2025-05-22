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لبنان

زيارة بريطانية للحدود الشرقية مع سوريا: دعم أمني وإنمائي متكامل مع الجيش

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:35
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زار السفير البريطاني في لبنان، هايمش كاول، الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، حيث اطلع عن كثب على الجهود البريطانية الداعمة لتعزيز قدرات الجيش في ضبط الأمن على الحدود.
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وأكد بيان صادر عن السفارة البريطانية، أن الزيارة تُجدد التزام المملكة المتحدة بمساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على حدودها مع سوريا، والتصدي لأنشطة التهريب، وتعزيز حماية المجتمعات المحلية.

خلال جولته، التقى السفير كاول عددًا من المسؤولين العسكريين والمحليين، ورافق مختار بلدة ينطا، رياض صعب، في زيارة لمحطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تأتي في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون المدني–العسكري في مناطق انتشار أفواج الحدود البرية.

وقال كاول عقب الزيارة: "المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وأمنه. شراكتنا مع الجيش أساسية للحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، وضمان حماية سبل عيش السكان القاطنين قرب الحدود".

وأشار إلى أن دعم بلاده للجيش، من خلال "صندوق الأمن المتكامل البريطاني"، شمل منذ عام 2013 إنشاء أفواج الحدود البرية، وتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني.

كما شدد على أن أفواج الحدود البرية ساهمت في تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة على المناطق الحدودية.

وختم السفير البريطاني بالإعراب عن إعجابه بمشروع محطة ضخ المياه العاملة على الطاقة الشمسية في ينطا، والتي يستفيد منها مئات السكان، واصفًا إياها بـ"نموذج ناجح للتعاون بين الجيش اللبناني والمجتمع المحلي، يقدّم حلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة لتأمين المياه".
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