زيارة بريطانية للحدود الشرقية مع سوريا: دعم أمني وإنمائي متكامل مع الجيش

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زار في ، ، الحدود الشرقية للبنان مع ، حيث اطلع عن كثب على الجهود الداعمة لتعزيز قدرات الجيش في ضبط الأمن على الحدود.وأكد بيان صادر عن ، أن الزيارة تُجدد المتحدة بمساندة الجيش في بسط على حدودها مع سوريا، والتصدي لأنشطة التهريب، وتعزيز حماية المجتمعات المحلية.خلال جولته، التقى السفير كاول عددًا من المسؤولين العسكريين والمحليين، ورافق مختار بلدة ينطا، صعب، في زيارة لمحطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تأتي في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون المدني–العسكري في مناطق انتشار أفواج الحدود البرية.وقال كاول عقب الزيارة: "المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وأمنه. شراكتنا مع الجيش أساسية للحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، وضمان حماية سبل عيش السكان القاطنين قرب الحدود".وأشار إلى أن دعم بلاده للجيش، من خلال " المتكامل "، شمل منذ عام 2013 إنشاء أفواج الحدود البرية، وتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني.كما شدد على أن أفواج الحدود البرية ساهمت في تعزيز الأمن وبسط سلطة المناطق الحدودية.وختم السفير البريطاني بالإعراب عن إعجابه بمشروع محطة ضخ المياه العاملة على الطاقة الشمسية في ينطا، والتي يستفيد منها مئات السكان، واصفًا إياها بـ"نموذج ناجح للتعاون بين والمجتمع المحلي، يقدّم حلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة لتأمين المياه".