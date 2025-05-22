بسبب الانتخابات... هجوم واعتداء على منزل نائب لبناني!

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وقد وصل شبان بأكثر من 15 سيارة وقاموا بضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله.ياسين تقدم بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل.