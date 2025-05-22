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لبنان

بسبب الانتخابات... هجوم واعتداء على منزل نائب لبناني!

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:02
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تعرّض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم نفذه عدد من الشبان بسبب نتائج الانتخابات البلدية في بلدته، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد وصل شبان بأكثر من 15 سيارة وقاموا بضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله.


 ياسين تقدم بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل.
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