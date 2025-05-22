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لبنان

بيان صادر عن قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:39
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "إلحاقا بالبيان الصادر في 22/7/2024 المتعلق بتنفيذ تمارين تدريبية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، ستواصل وحدات من الجيش تنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في المنطقة نفسها، اعتبارا من 22/5/2025 لغاية 1/12/2025.
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ولذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش".
 
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