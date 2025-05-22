عن سلاح المخيمات الفلسطينية... عباس يكشف ما سيحدث غداً!

أعلن الرئيس الفلسطيني ، اليوم الخميس، "نقف اليوم في مدينة الكلمة والموقف والثقافة والشعب الاصيل الذي نكن له قيادة وشعبا كل التقدير".

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أضاف عباس خلال حفل تكريمي بدعوة من "اكاديمية هاني فحص للحوار والسلام ": "مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة والجيش اللبناني ووجود سلاح المخيمات خارج اطار الدولة هو اضعاف للبنان واي سلاح ليس بامرة الدولة هو اضعاف للبنان ويتسبب بالضرر للقضية أيضا ونحن مع في تنفيذ التزاماته الدولية وغدا صباحا سيبدأ عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".



وشدد على أنّه "ضد تهجير ومع ادخال الاحتياجات الانسانية والطبية والعمل على تولي لمسؤولياتها كما كانت قبل انقلاب على السلطة في 2007".



واعتبر أنّه "يجب ان توقف اسرائيل حربها على لبنان وتنسحب من اراضيه ونعمل على حشد لاعادة الاعمار".



بدوره، قال رئيس الحكومة :"كانت لفحص ممانعة ضد انتظام حزبي يتطلب اذعانا لم يجد نفسه مستعدا له".



تابع:" عباس اعتبر ان مرحلة الكفاح المسلح لابد ان تنتقل الى مسار تفاوضي قائم على حل الدولتين وكان محاربا من أجل السلام واضعا هدف احراج المجتمع تجاه انهاء ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني رافضا لاي اصطفاف في سياسة المحاور".

واعتبر سلام أنّ "عباس تبنى نهجا مسؤولا اكد احترام السيادة ورفض تحويل المخيمات الى ساحات للصراع واوراق ضغط ورفض عسكرة المخيمات وحرص ان يكون الوجود الفلسطيني عنصر استقرار".











