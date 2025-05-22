أثناء تواجده في طرابلس... وفاة "مهدي" بعارض صحي مفاجئ (صورة)

Advertisement

وقد جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، حيث استعاد وعيه لفترة وجيزة لم تتجاوز ربع ساعة، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً رغم محاولات الإنعاش.الفقيد من أبناء منطقة – .