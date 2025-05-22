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لبنان

أثناء تواجده في طرابلس... وفاة "مهدي" بعارض صحي مفاجئ (صورة)

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:25
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توفي المواطن مهدي المحمد، البالغ من العمر 64 عامًا، إثر تعرضه لعارض صحي مفاجئ أثناء تواجده في منطقة التل – طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، حيث استعاد وعيه لفترة وجيزة لم تتجاوز ربع ساعة، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً رغم محاولات الإنعاش.

الفقيد من أبناء منطقة وادي خالدعكار.

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