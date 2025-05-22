Advertisement

لبنان

بالصور... سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:38
A-
A+

Doc-P-1364434-638835422357212121.jpeg
Doc-P-1364434-638835422357212121.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع.

ففي قضاء صور، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي وادي العزية والمنطقة الواقعة بين بلدتي شمع ومجدلزون جنوب المدينة.

Advertisement

كما استُهدفت بلدتا طيرحرفا والمحمودية في جنوب لبنان.

فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط في بلدة عيترون.

وسبق ذلك تنفيذ 4 غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح.

كذلك، استهدفت الغارات الاسرائيلية مرتفعات جبل الريحان ووادي برغز في قضاء حاصبيا.

وفي سياق متصل، نُفّذت غارتان على جرود بلدة بوداي في البقاع، من دون تسجيل إصابات.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدتي تولين والصوانة في قضاء بنت جبيل، على دفعتين، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء.







 
.

مواضيع ذات صلة
سلسلة غارات على عدد من بلدات الجنوب (صور)
lebanon 24
23/05/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
23/05/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة
lebanon 24
23/05/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 16 شهيدا منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة
lebanon 24
23/05/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2025-05-22
16:53 | 2025-05-22
16:47 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:36 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24