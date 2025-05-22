بالصور... سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

شنّ الجيش ، مساء اليوم، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في والبقاع.

ففي ، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي وادي العزية والمنطقة الواقعة بين بلدتي شمع ومجدلزون جنوب المدينة.



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كما استُهدفت بلدتا طيرحرفا والمحمودية في جنوب .فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط في بلدة .

وسبق ذلك تنفيذ 4 غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح.

كذلك، استهدفت الاسرائيلية مرتفعات ووادي برغز في قضاء .

وفي سياق متصل، نُفّذت غارتان على جرود بلدة في ، من دون تسجيل إصابات.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدتي تولين والصوانة في ، على دفعتين، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء.



