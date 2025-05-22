بالصور... سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع.
ففي قضاء صور، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي وادي العزية والمنطقة الواقعة بين بلدتي شمع ومجدلزون جنوب المدينة.
وسبق ذلك تنفيذ 4 غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح.
كذلك، استهدفت الغارات الاسرائيلية مرتفعات جبل الريحان ووادي برغز في قضاء حاصبيا.
وفي سياق متصل، نُفّذت غارتان على جرود بلدة بوداي في البقاع، من دون تسجيل إصابات.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدتي تولين والصوانة في قضاء بنت جبيل، على دفعتين، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء.