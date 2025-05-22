شحادة: مستقبل العدالة لا ينفصل عن الثورة الرقمية

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شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور في مؤتمر "أيام للتحكيم (Beirut Arbitration Days)، الذي أقيم في بيت المحامي، بحضور عدد كبير من القضاة والمحامين والمهتمين في مجالات التحكيم والقانون والتكنولوجيا.وتحدث شحادة عن "المشاريع المشتركة مع ، لا سيما تلك المتعلقة برقمنة المحاكم وتحديث أنظمة الوزارة، بما في ذلك السجل التجاري"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية".كما استعرض "مشاريع لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصا مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى خلق بيئة قانونية وتشريعية مشجعة ومحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا"، مؤكدا "أهمية مواءمة هذه القوانين مع التحولات الرقمية العالمية".وتطرق شحادة إلى "أهمية في مجال التحكيم"، مشيرا إلى "تجارب دول رائدة مثل ، التي بدأت باعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات التحكيم وتحسين الكفاءة والدقة في معالجة النزاعات"، مؤكدا أن " قادر على الاستفادة من هذه التجارب لتطوير بنيته التحتية القانونية والتحكيمية، مع احترام المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية".وأكد أن "مستقبل العدالة في لبنان لا يمكن أن ينفصل عن الرقمية"، داعيا إلى "تعاون فعال بين مختلف الجهات المعنية لتكريس ثقافة الابتكار في المجالين القضائي والتحكيمي". (الوكالة الوطنية)