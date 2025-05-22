بعد الغارات... ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

أعلن المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، أنّ " طائرات حربية للجيش الاسرائيلي أغار قبل قليل على موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في بعد ان تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع".

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تابع: "كما تمت مهاجمة بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله في ".





أضاف أدرعي: "وجود وسائل قتالية في المنطقة وأنشطة لعناصر داخل الموقع تعتبر انتهاكات فاضحة للتفاهمات بين ولبنان".



ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على ويمنع أي محاولة لتموضع حزب الله".