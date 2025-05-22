Advertisement

لبنان

بعد الغارات... ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1364454-638835437894698888.jpeg
Doc-P-1364454-638835437894698888.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، أنّ " طائرات حربية للجيش الاسرائيلي أغار قبل قليل على موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة البقاع بعد ان تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع". 
Advertisement
تابع: "كما تمت مهاجمة بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان". 


أضاف أدرعي: "وجود وسائل قتالية في المنطقة وأنشطة لعناصر حزب الله داخل الموقع تعتبر انتهاكات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ويمنع أي محاولة لتموضع حزب الله".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر ثالث من "حزب الله" بغارة جديدة على جنوب لبنان
lebanon 24
23/05/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟
lebanon 24
23/05/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مجددا عن إجلاء عدد من الدروز بعد إصابتهم في سوريا
lebanon 24
23/05/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غارة عيتا الشعب.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
23/05/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2025-05-22
16:53 | 2025-05-22
16:47 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:36 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24