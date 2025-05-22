سلام: لمزيد من الضغط الدولي على اسرائيل لوقف اعتداءاتها

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ويؤكد سلام أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين.ويطالب سلام بممارسة المزيد من على لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701.