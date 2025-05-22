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لبنان

سلام: لمزيد من الضغط الدولي على اسرائيل لوقف اعتداءاتها

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:16
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يدين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب. 
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ويؤكد سلام أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين. 

ويطالب سلام بممارسة المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701.
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