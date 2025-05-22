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لبنان

مشيدا بقرار حاكم مصرف لبنان.. التيار الوطني الحر: القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:15
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أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أنه تلقى بكثير من الارتياح و التقدير قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة "ألفاريز ومارسال" جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها.
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 ورأى التيار ان هذا القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم ويصب في تحقيق الأهداف التي سعى اليها الرئيس ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع و محاكمتهم واعادة الحقوق للمودعين.
 كما  ينوّه التيار بقرار الحاكم ملاحقة كل من تولّى مسؤوليات في المصرف المركزي واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال ، أو تحقيق أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.
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