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لبنان

بيان من الشيخ أحمد قبلان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:32
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، البيان الآتي "إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح".
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وجاء في البيان: "أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان"، أو أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟!".

وتابع: "بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطني، وعلى الأقل لا بد من رد سياسي وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود!...

لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبناني المستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان". (الوكاة الوطنية)
 
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