بيان من الشيخ أحمد قبلان.. هذه تفاصيله

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أصدر المفتي ، الشيخ ، البيان الآتي "إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح".وجاء في البيان: "أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة في وجه موجة الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من "، أو أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟!".وتابع: "بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطني، وعلى الأقل لا بد من رد سياسي وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود!...لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع المستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان". (الوكاة الوطنية)