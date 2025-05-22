بيان هام من وزارة الداخلية.. ماذا تضمن؟

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اعلنت والبلديات في بيان انه "يتم التداول بتصريح لنائب والبلديات منسوب لقناة "الجديد" ، واشارت إلى ان الوزير لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة.وإذ يستنكر الوزير الإعتداءات التي طالت الجنوب ، يشدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي من بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي ".