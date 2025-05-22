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لبنان

بيان هام من وزارة الداخلية.. ماذا تضمن؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:15
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اعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه "يتم التداول بتصريح لنائب وزير الداخلية والبلديات منسوب لقناة "الجديد" ، واشارت إلى ان الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة.
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وإذ يستنكر الوزير الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز ، يشدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية".
 
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