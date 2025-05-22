بعد حادثة سقوط طالب من باص مدرسة في طرابلس.. بيان توضيحي من وزارة التربية

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علقت وزارة التربية عبر منصة اكس على حادثة الطفل الذي سقط من باص للنقل في مشيرة الى انه تبين من التحقيق الاولي الذي أجرته للتربية أن التلميذ منتسب إلى ثانوية المناهج العالمية في منطقة ابي سمرا وهي ثانوية خاصة. وأن الباص ملك خاص والسائق لم يكن يراعي قواعد السلامة المرورية وترك الأبواب مفتوحة.وتابعت: هذا التصرف والإهمال يخالف أحكام المرسوم رقم ٥٥١ تاريخ٢٤/٥/١٩٩٦المتعلق بوسائل النقل. وقد كلفت الوزارة مصلحة التعليم الخاص إجراء التحقيقات اللازمة والتشدّد مع مديري المدارس الخاصة لجهة القيام بواجباتهم في تأمين السلامة المرورية وحماية الأولاد داخل وسائل النقل.واضافت: طلبت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي من - التشدّد مع سائقي وسائل النقل المدرسية، أن يراعوا تأمين النقل الآمن للتلامذة والحفاظ سلامتهم تحت طائلة المسؤولية.