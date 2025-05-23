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لبنان

لمناسبة "يوم الذكرى".. السفارة الأميركية تقفل أبوابها الإثنين

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:32
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 أعلنت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها على منصة "إكس"، أنها "ستكون مغلقة يوم الاثنين في 26 أيار بمناسبة يوم الذكرى".
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