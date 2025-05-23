اللواء شقير بالذكرى الـ 25 لتحرير الجنوب: الدولة لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة

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في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب، وجّه العام اللواء كلمة الى العسكريين قال فيها أنها "تأتي هذا العام والعدو لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة الى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الإحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار ١٧٠١ واستعادة السيادة الوطنية".أضاف اللواء في بيان: "كونوا على ثقة بأن بقيادة الرئيس بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للإنتهاكات الجوية والبحرية للسيادة الوطنية أيّا طال الزمن".وحضّ اللواء شقير العسكريين على "التمسك بشعار تضحية وخدمة، من أجل حماية الى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها ، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استناداً الى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأناً عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن".