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لبنان

مكي: الاستراتيجية الإصلاحية تحتاج دعمًا دوليًا

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:35
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استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة، وزير التنمية الدولية في النرويج آشموند أوكورست على رأس وفد، وكان عرض لرؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي أمام شركاء دوليين رئيسيين.
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أكد الوزير مكي أن "الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة في لبنان، التي ترتكز على تحديث الإدارة العامة وتفعيل الحكومة الرقمية وتعزيز الشفافية، تتطلب دعمًا دوليًا منسقا"، مشيرا إلى "دور النرويج المحوري في تحفيز هذا الدعم".
 
من جهته، جدد الوفد النرويجي تضامنه مع الشعب اللبناني، وأكد "استمرار بلاده في دعم المبادرات التي تعزز النزاهة المؤسسية وتبني الثقة بين المواطن والدولة".
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