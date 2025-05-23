مكي: الاستراتيجية الإصلاحية تحتاج دعمًا دوليًا

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استقبل لشؤون مكي في مكتبه في الوزارة، في آشموند أوكورست على رأس وفد، وكان عرض لرؤية الوزارة لإصلاح والتحول الرقمي أمام شركاء دوليين رئيسيين.أكد الوزير مكي أن "الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة في ، التي ترتكز على تحديث الإدارة العامة وتفعيل الحكومة الرقمية وتعزيز الشفافية، تتطلب دعمًا دوليًا منسقا"، مشيرا إلى "دور النرويج المحوري في تحفيز هذا الدعم".، جدد الوفد النرويجي تضامنه مع الشعب اللبناني، وأكد "استمرار بلاده في دعم المبادرات التي تعزز النزاهة المؤسسية وتبني الثقة بين المواطن والدولة".