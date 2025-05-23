نفاع رئيسا لبلدية عشاش وأبي عساف نائبا له

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تواصل اليوم، انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في مكتب قائمقام في السرايا، في حضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.وقد انتخب خريستو رئيسا لبلدية عشاش في قضاء ، وداني ابي عساف .