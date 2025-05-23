مصدر إسرائيلي يؤكد: مستمرون باستهداف "حزب الله" في أنحاء لبنان بغطاء أميركي

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أكد مصدر أمني إسرائيلي أن يحاول استعادة قوته في .وزعم المصدر في حديث لقناة "العربية" أن حزب الله يهرب معدات تستخدم في المسيّرات والصواريخ الدقيقة ويحاول تهريب السلاح عبر والميناء والحدود، معتبراً أن "الحزب" ضعيف جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة.وقال المصدر : "مستمرون في استهداف حزب الله في أنحاء لبنان بغطاء أميركي"، مدعياً أن تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها.واعتبر أن هناك سباق بين الجيش وحزب الله في السيطرة على السلاح، بحسب رأيه.