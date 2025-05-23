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لبنان

مصدر إسرائيلي يؤكد: مستمرون باستهداف "حزب الله" في أنحاء لبنان بغطاء أميركي

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:28
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أكد مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله يحاول استعادة قوته في لبنان.
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وزعم المصدر في حديث لقناة "العربية" أن حزب الله يهرب معدات تستخدم في المسيّرات والصواريخ الدقيقة ويحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود، معتبراً أن "الحزب"  ضعيف جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة.

وقال المصدر الإسرائيلي: "مستمرون في استهداف حزب الله في أنحاء لبنان بغطاء أميركي"، مدعياً أن إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها.

واعتبر أن هناك سباق بين الجيش وحزب الله في السيطرة على السلاح، بحسب رأيه.
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