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لبنان

بسبب غارات الجنوب.. هذا ما قرّره موظفون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 04:45
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تسودُ حالة من التردد في أوساط الكثير رؤساء الأقلام والموظفين المخولين مواكبة الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب يوم غد السبت، وذلك بسبب الغارات الإسرائيلية المُكثفة التي حصلت خلال الساعات الماضية.
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وتبيّن أن عدداً من الموظفين قد يمتنع عن الذهاب إلى الجنوب لإجراء الإنتخابات في أقلام الاقتراع، الأمر الذي قد يؤخر انطلاقه الانتخابات في بعض المراكز والمدن لاسيما في النبطية وصور.
 
في المُقابل، عُلم أن وزارة الداخلية والبلديات تتخذ إجراءاتٍ عديدة لتلافي أيّ نقصٍ على صعيد رؤساء الأقلام والكتبة وذلك بهدف تنظيم عملية الإقتراع وتأمين انطلاقة جيدة لها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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