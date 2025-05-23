بسبب غارات الجنوب.. هذا ما قرّره موظفون

تسودُ حالة من التردد في أوساط الكثير رؤساء الأقلام والموظفين المخولين مواكبة الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب يوم غد السبت، وذلك بسبب المُكثفة التي حصلت خلال الساعات الماضية.

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وتبيّن أن عدداً من الموظفين قد يمتنع عن الذهاب إلى الجنوب لإجراء الإنتخابات في أقلام الاقتراع، الأمر الذي قد يؤخر انطلاقه الانتخابات في بعض المراكز والمدن لاسيما في وصور.

في المُقابل، عُلم أن والبلديات تتخذ إجراءاتٍ عديدة لتلافي أيّ نقصٍ على صعيد رؤساء الأقلام والكتبة وذلك بهدف تنظيم عملية الإقتراع وتأمين انطلاقة جيدة لها.