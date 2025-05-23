ختم مشروع Vere Bleu بالشمع الأحمر بعد حادثة التحرش بتلاميذ

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تم ختم مشروع VERE BLEU بالشمع الأحمر بناءً لإشارة الإستئنافي في القاضي ، وذلك سنداً الى محضر فصيلة الإلحاقي رقم 608/302 تاريخ22/5/2025 ومحضر بالأشخاص وحماية الآداب رقم 320/302 تاريخ 22/5/2025.وكان قد تعرض عدد من التلاميذ لحادثة تحرش خلال رحلة مدرسية إلى صالة ألعاب "Vere Bleu Park" من أحد المدرّبين على الـZip Line، داخل صالة الألعاب.