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لبنان

ختم مشروع Vere Bleu بالشمع الأحمر بعد حادثة التحرش بتلاميذ

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:46
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تم ختم مشروع VERE BLEU بالشمع الأحمر بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، وذلك سنداً الى محضر فصيلة برمانا الإلحاقي رقم 608/302 تاريخ22/5/2025 ومحضر مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب رقم 320/302 تاريخ 22/5/2025.
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وكان قد تعرض عدد من التلاميذ لحادثة تحرش خلال رحلة مدرسية إلى صالة ألعاب "Vere Bleu Park" من أحد المدرّبين على الـZip Line، داخل صالة الألعاب.
 
 
 
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