"خردقة انتخابية" في صيدا!

تبيّن أنَّ بعض اللوائح في يستعين بمندوبين ليس لديهم خبرة بالإنتخابات البلدية والاختيارية غداً، وذلك بهدف تغطية نقص يحصلُ فجأة في عدد المندوبين الذين ينتقلون بين لائحة وأخرى استناداً لمن يدفع لهم أكثر.

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وتحوّل الأمر، وفق مصادر مواكبة لماكينات إنتخابية في المدينة، إلى " انتخابي"، ما قد يؤدي إلى "خردقة" الماكينات في اللحظات الأخيرة.