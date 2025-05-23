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لبنان

"خردقة انتخابية" في صيدا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 05:00
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تبيّن أنَّ بعض اللوائح في صيدا يستعين بمندوبين ليس لديهم خبرة بالإنتخابات البلدية والاختيارية غداً، وذلك بهدف تغطية نقص يحصلُ فجأة في عدد المندوبين الذين ينتقلون بين لائحة وأخرى استناداً لمن يدفع لهم أكثر.
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وتحوّل الأمر، وفق مصادر مواكبة لماكينات إنتخابية في المدينة، إلى "بازار انتخابي"، ما قد يؤدي إلى "خردقة" الماكينات في اللحظات الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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