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لبنان

أطلق النار وأصاب شخصين داخل ملهى ليلي.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:23
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صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

ليل 15/14-05-2025، حصل إشكال داخل ملهى ليلي في محلّة النّخلة – ضهر العين في قضاء الكورة، بين المواطنَين: ع. خ. (مواليد عام 2004) و: – م. م. (مواليد عام 1998)، حيث أقدم الأول على شهر مسدّسٍ حربي، وأطلق عياراتٍ ناريّةٍ عدّة باتجّاه الثّاني، فأصابه بقدمه. كما أصيب صاحب الملهى، بطلقة ناريّة في صدره، ونُقِلَ المصابان إلى مستشفى للعلاج، فيما لاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، للعمل على تحديد مكان وجود مطلق النّار وتوقيفه. وبنتيجة التّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكانّه داخل غرفة في منتجعٍ سياحي في بلدة الهري.

بتاريخ 16-05-2025، وبالتّنسيق مع القضاء، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة الغرفة المذكورة، وأوقفت مطلق النّار، وضبطت بحوزته المسدّس وكميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي:

/1,480/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.
/246/ كبسولة بداخلها مادّة باز الكوكايين.
/18/ مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين.
كميّة من الأدوية والحبوب المخدّرة (كبتاغون وغيرها…)
/500/غ من مادّة السّالفيا
/436/ غ من مادّة الماريجوانا.
دفاتر ورق لف سجائر، أكياس نايلون تُستخدم لتوضيب المخدّرات، مبلغ مالي وهاتفَين خلويّيَن.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بإطلاق النّار باتّجاه (م. م.)، على خلفيّة إشكال بينهما، وأنّه أصاب صاحب الملهى عن طريق الخطأ. كما اعترف بترويج المخدّرات في محلّتَي التّبّانة والمنكوبين.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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