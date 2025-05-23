رجّي عرض والسفيرة جونسون المساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الأميركية لدى ، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي المتواصل في ، إضافة الى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. (الوكالة الوطنية)

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