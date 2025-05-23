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لبنان

رجّي عرض والسفيرة جونسون المساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:48
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافة الى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. (الوكالة الوطنية)
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