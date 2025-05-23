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لبنان

عزالدين تطالب بتحقيق فوري بعد حادثة تحرّش خلال نشاط مدرسي

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:17
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دانت رئيسة لجنة لمرأة والطفل النيابية عناية عز الدين في بيان "بشدة حادثة التحرش التي تعرض لها أطفال خلال رحلة مدرسية إلى صالة للألعاب". 
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وشددت على "ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المرتكبين التي اصبحت اوضح واكثر فعالية مع اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي منذ عدة اشهر".

واشارت الى ان" هذا القانون انزل عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم من اجل تأمين القدر الاكبر من الحماية للضحايا وردع المرتكبين عن تكرار هذه الأفعال الجرمية". 

 وتوجهت إلى "كل الوزارات المعنية  والمؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص من اجل تضافر الجهود  لنشر الثقافة التي تحد من مثل هذه الممارسات والتي تشجع  على التبليغ عنها وتساهم في تأمين الحد الأقصى من الحماية المطلوبة لضحايا التحرش الجنسي".

واعتبرت ان "احترام حقوق الطفل والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية يجب ان تكون من الاولويات الوطنية والتشريعية والثقافية والاعلامية في لبنان". 
 
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