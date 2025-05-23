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لبنان

اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:53
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وجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير كلمة الى العسكريين  في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب، قال فيها أنها "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة الى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الإحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار 1701 واستعادة السيادة الوطنية".
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  أضاف : "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية أيّا طال الزمن".
  وحضّ اللواء شقير العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان الى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استناداً الى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأناً عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن". (الوكالة الوطنية)
 
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