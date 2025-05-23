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لبنان

من جونية إلى الحازمية… سقوط شبكة خطف ودعارة بعد فيديو مسرّب

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:40
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بعد تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن شبكة لخطف ودعارة تنشط في مناطق جونية والكسليك وصولًا إلى الحازمية، تحركت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي – كسروان، وتمكنت من توقيف كل من جوزف إبراهيم (لبناني من مواليد 1989، يُلقب بـ”زوزو نظيرة”) وخديجة طحان (سورية الجنسية، من مواليد 1995، وتُعرف بلقب “لبنى”).
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وقد باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات القضية والتثبت من صحة المعلومات المتداولة في الفيديو. 
(الوكالة الوطنية)
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