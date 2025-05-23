من جونية إلى الحازمية… سقوط شبكة خطف ودعارة بعد فيديو مسرّب

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بعد تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن شبكة لخطف ودعارة تنشط في مناطق والكسليك وصولًا إلى ، تحركت في – كسروان، وتمكنت من توقيف كل من إبراهيم (لبناني من مواليد 1989، يُلقب بـ”زوزو نظيرة”) وخديجة (سورية الجنسية، من مواليد 1995، وتُعرف بلقب “لبنى”).وقد باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات القضية والتثبت من صحة المعلومات المتداولة في الفيديو.