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لبنان

رؤساء الاقلام في صيدا تسلموا صناديق الاقتراع

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:53
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شهدت سرايا صيدا اليوم، توافد رؤساء الأقلام والكتبة المكلفين بإنجاز العملية الانتخابية، وتسلموا بإشراف ومتابعة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ومحافظ الجنوب منصور ضو صناديق الاقتراع.
 
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