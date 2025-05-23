للذاهبين إلى الحج… تحذير صحي وإرشادات مهمة من وزارة الصحة

دعت ، مصلحة الطب الوقائي بالتعاون مع في المسافرين المتجھين لأداء مراسم الحج إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية التالية قبل السفر وأثناءه وبعده، حفاظا على صحة الحجاج ومحيطھم. مع التشديد على ضرورة المراقبة الذاتية لصحة الحاج بعد العودة لأن فترة حضانة قد تمتد من عدة أيام الى أسابيع. مما يعني أنه من الممكن التعرض للعدوى أثناء السفر دون ظھور الأعراض ومن ثم ظهورھا بعد العودة، الأمر الذي قد ينقل العدوى الى المخالطين.

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