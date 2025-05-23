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لبنان

للذاهبين إلى الحج… تحذير صحي وإرشادات مهمة من وزارة الصحة

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:55
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دعت وزارة الصحة العامة، مصلحة الطب الوقائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في لبنان المسافرين المتجھين لأداء مراسم الحج إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية التالية قبل السفر وأثناءه وبعده، حفاظا على صحة الحجاج ومحيطھم. مع التشديد على ضرورة المراقبة الذاتية لصحة الحاج بعد العودة لأن فترة حضانة الأمراض المعدية قد تمتد من عدة أيام الى أسابيع. مما يعني أنه من الممكن التعرض للعدوى أثناء السفر دون ظھور الأعراض ومن ثم ظهورھا بعد العودة، الأمر الذي قد ينقل العدوى الى المخالطين.
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