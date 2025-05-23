Advertisement

لبنان

توقيف مُشتبه به في التعامل مع إسرائيل... هكذا كان يتلقى الأموال

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1364848-638836122832653262.jpg
Doc-P-1364848-638836122832653262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر أمنية لـ"لبنان 24"، أن مخابرات الجيش أوقفت ه.س في بلدة الكويخات العكاريّة، للإشتباه بتعامله مع العدوّ الإسرائيلي
Advertisement

وبحسب المعلومات، يُشتبه بأنّ ه.س كان يتلقى أموالاً عبر محل صرافة في البلدة عينها.
 
وتمّ استدعاء والدة الموقوف للتحقيق، وأُخلِيَ سبيلها لاحقاً بعد الإستماع إليها.
مواضيع ذات صلة
توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ على إسرائيل
lebanon 24
23/05/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام: توقيف مشتبه بهم بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
lebanon 24
23/05/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو غير مشتبه به في اتهام مساعدين له بتسريب معلومات وتلقي أموال قطرية
lebanon 24
23/05/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 13 شخصاً مشتبهاً بهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل
lebanon 24
23/05/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-05-23
10:30 | 2025-05-23
10:25 | 2025-05-23
10:05 | 2025-05-23
10:01 | 2025-05-23
09:55 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24