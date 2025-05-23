توقيف مُشتبه به في التعامل مع إسرائيل... هكذا كان يتلقى الأموال

أفادت مصادر أمنية لـ" "، أن مخابرات الجيش أوقفت ه.س في بلدة الكويخات العكاريّة، للإشتباه بتعامله مع العدوّ .

Advertisement



وبحسب المعلومات، يُشتبه بأنّ ه.س كان يتلقى أموالاً عبر محل صرافة في البلدة عينها.

وتمّ استدعاء والدة الموقوف للتحقيق، وأُخلِيَ سبيلها لاحقاً بعد الإستماع إليها.