معلومات... عمليّة تسليم السلاح ستبدأ من هذه المخيّمات الفلسطينيّة

أفادت معلومات "الجديد" أنّ ملف سلاح المخيّمات سلك مساره، وأولى الخطوات لتسليم السلاح ستشمل 5 مخيّمات على مرحلتين.

وأضافت أنّ المخيّمات التي ستبدأ فيها عملية تسليم السلاح هي ومار الياس والجليل في والرشيدية والبداوي.