عن إعادة الإعمار.. هذا ما كشفه النائب فضل الله

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قال النائب :" ان المرحلة الاولى من إعادة الاعمار والتي قام بها شملت "٤٠٠ ألف اسرة بين إيواء أي تأمين ايجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل" واصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر".وقال في تصريح لوكالة : "المرحلة الأولى من إعادة الأعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضا أحيانا من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين، لأن هذا المال الذي سيصل إلى هو للناس. والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال، انما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان ".وأشار إلى "أن ملف إعادة الاعمار هو في الأساس من مسؤولية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجرِ أي تحركات فعالة في هذا السياق".وقال: "لا يمكن للدولة أن تبنى وأن تنجح وأن تستقر في الوقت الذي تترك مئات الآلاف من الشعب اللبناني يعانون جراء استمرار الإسرائيلي والاعتداءات وعدم ، عن عشرات آلاف البيوت المهدمة يسكنها مئات آلاف اللبنانيين، هؤلاء إذا بقوا خارج بيوتهم وإذا شعروا أن الدولة تخلت عنهم فلا يمكن لهذه الدولة حينها أن تستقر، هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم". (الوكالة الوطنية)