في طرابلس.. إشكال وإصابة عسكري

وقع إشكال في مدينة ، اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة عسكري في الجيش.

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وفي التفاصيل، فإن إشكالاً حصل بين شخصين بالقرب من نقطة للجيش عند في طرابلس، وتطور الأمر إلى عراكٍ أدى إلى إصابة العسكري خلال محاولته فض الإشكال.