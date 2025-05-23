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لبنان

في طرابلس.. إشكال وإصابة عسكري

Lebanon 24
23-05-2025 | 12:14
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وقع إشكال في مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة عسكري في الجيش.
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وفي التفاصيل، فإن إشكالاً حصل بين شخصين بالقرب من نقطة للجيش عند دوار أبو علي في طرابلس، وتطور الأمر إلى عراكٍ أدى إلى إصابة العسكري خلال محاولته فض الإشكال.
 
وعلى الأثر، تمكّنت وحدات الجيش من السيطرة على الموقف وتوقيف المتسبّبين من دون وقوع اصابات.
 
 
 
 
 
 
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