بالصور.. هذا ما تشهده طريق الجنوب عشية الانتخابات

يشهد الأوتوستراد الساحلي بين وصيدا زحمة سير خانقة وذلك إثر توجه مواطنين إلى مدن وقرى الجنوب وذلك عشية انطلاق والاختيارية في ، يوم غدٍ السبت.

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وللإشارة، فإنَّ عشرات والاختيارية فازت بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية.