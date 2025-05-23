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لبنان

بالصور.. هذا ما تشهده طريق الجنوب عشية الانتخابات

Lebanon 24
23-05-2025 | 12:21
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يشهد الأوتوستراد الساحلي بين بيروت وصيدا زحمة سير خانقة وذلك إثر توجه مواطنين إلى مدن وقرى الجنوب وذلك عشية انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، يوم غدٍ السبت.
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وللإشارة، فإنَّ عشرات المجالس البلدية والاختيارية فازت بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية.
 
 
 
 
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