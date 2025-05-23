اتحاد بلديات المتن: تنافس قوي بين الجميّل والمر

بات من المُرجح أن ينتقل ، الإثنين المقبل، إلى مرحلة جديدة تواكب التغيير الذي شهدته بلديات المتن وبلداتها.

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ووفق المعطيات، فإنّ رئيسة بلدية تتقدم الى رئاسة إتحاد بلديات المتن، بفعل تنسيق بينها وبين عدد كبير من رؤساء البلديات، بالإضافة الى تثبيت التحالف القائم بين والقوات في معظم الأقضية، وبالتحديد أقضية وكل إتحادات بلدياته.

مصدر سياسي متني لفت الى إرتياحٍ كتائبي لمسار إنتخابات رئاسة الإتحاد، فالتقدم بات كبيراً لصالح مرشحته.

وفي المقابل، قال مصدر مواكب للتحالف القائم بين الوزير السابق ورئيس "الوطني الحر" ، أن المعركة محسومة للمرشحة .