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لبنان

اتحاد بلديات المتن: تنافس قوي بين الجميّل والمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 12:28
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بات من المُرجح أن ينتقل المتن الشمالي، الإثنين المقبل، إلى مرحلة جديدة تواكب التغيير الذي  شهدته  بلديات المتن وبلداتها.
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ووفق المعطيات، فإنّ رئيسة بلدية بكفيا نيكول أمين الجميل تتقدم الى رئاسة إتحاد بلديات المتن، بفعل تنسيق بينها وبين عدد  كبير من رؤساء البلديات، بالإضافة الى تثبيت التحالف القائم  بين الكتائب والقوات اللبنانية في معظم الأقضية، وبالتحديد أقضية جبل لبنان وكل إتحادات بلدياته.
 
مصدر سياسي متني لفت الى إرتياحٍ كتائبي لمسار  إنتخابات رئاسة الإتحاد، فالتقدم بات كبيراً لصالح مرشحته.
 
وفي المقابل، قال مصدر مواكب للتحالف القائم بين الوزير السابق الياس المر ورئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، أن المعركة محسومة للمرشحة ميرنا المر.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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