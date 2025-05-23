عمليات دهم وتوقيفات في زحلة والفنار... هذه تهم الموقوفين

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أعلنت ، في بيان مساء اليوم الجمعة، ان "وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة - ومجدل وسعدنايل – ، وأوقفت 8 مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في منطقة – المتن، وأوقفت ٥ مواطنين بجرم إطلاق النار.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".