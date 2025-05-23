Advertisement

لبنان

عمليات دهم وتوقيفات في زحلة والفنار... هذه تهم الموقوفين

Lebanon 24
23-05-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1364961-638836281771520370.jpg
Doc-P-1364961-638836281771520370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم الجمعة، ان "وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة - بعلبك ومجدل عنجر وسعدنايل – زحلة، وأوقفت 8 مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
Advertisement
 

كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – المتن، وأوقفت ٥ مواطنين بجرم إطلاق النار.
 

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: توقيف شخص بعد ضبط عملية رشوى في منطقة المعلقة - زحلة
lebanon 24
24/05/2025 03:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة
lebanon 24
24/05/2025 03:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يزال قلم الكرك – زحلة يشهد عملية اقتراع حتى هذه اللحظة (lbci)
lebanon 24
24/05/2025 03:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين
lebanon 24
24/05/2025 03:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-05-23
16:31 | 2025-05-23
16:18 | 2025-05-23
16:01 | 2025-05-23
15:26 | 2025-05-23
15:24 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24