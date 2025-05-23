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لبنان

مساء اليوم.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ قرب شبعا

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:19
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على إطلاق رشقات نارية كثيفة باتجاه بلدة شبعا - جنوب لبنان، وذلك انطلاقاً من موقع الرادار العسكري.
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أيضاً، قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق قنابل مُضيئة في الأجواء المحيطة بالمنطقة. 
 
 
 
 
 
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