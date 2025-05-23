محافظة الجنوب تفعّل غرف عملياتها في صيدا صور وجزين

أعلنت محافظة الجنوبي، في بيان، اليوم الجمعة، "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية ، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين.

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ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة:



الهواتف الثابتة



07-720081--07-752709



07-724168-07-753684



07-754122-07752711





الهواتف الجوالة



03-076085-71-109951-70-994253







قائمقامية :



الخط الأرضي



07-740217



الخطوط الخلوية



03-757237-70-659393



71-530800-76-953629







قائمقامية :



الخطوط الأرضية



07-780001-07-780134-07-780334



الخطوط الخلوية



71-866715-03-231397-03-489411