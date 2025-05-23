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لبنان

محافظة الجنوب تفعّل غرف عملياتها في صيدا صور وجزين

Lebanon 24
23-05-2025 | 16:01
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أعلنت محافظة لبنان الجنوبي، في بيان، اليوم الجمعة، "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين.
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ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة:

 الهواتف الثابتة 

07-720081--07-752709

07-724168-07-753684

07-754122-07752711


الهواتف الجوالة 

03-076085-71-109951-70-994253

 

قائمقامية قضاء صور:

الخط الأرضي 

07-740217

الخطوط الخلوية 

03-757237-70-659393

71-530800-76-953629

 

قائمقامية قضاء جزين:

الخطوط الأرضية 

07-780001-07-780134-07-780334

الخطوط الخلوية 

71-866715-03-231397-03-489411
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