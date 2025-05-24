النائب منزعج من وزراء تكتله...هذا ما فعله

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يُبدي نائب يعتبر نفسه الأبرز في التكتل النيابي التابع لحزب بارز، إنزعاجه من المساحة الواسعة التي بات يحظى بها وزراء الحزب في الإعلام، بعدما كانت المساحة المخصصة للحزب ككل شبه محصورة بالقيادة وبه.وبحسب متابعين، فان هذا النائب المفرط في الكلام عبر الاعلام، بدأ خطة جديدة، تقضي بعدم تفويت أي فرصة وخاصةً في مجلس النواب من أجل التصريح والحديث المطول ولو لم يكن المضمون يستحق الكلام ، كما أنه يتواصل دورياً مع المراسلين والمصورين للسؤال عما إذا كان التصوير مباشرا أو مسجل.هذا التصرف قوبل، بحسب المصدر، بانزعاج قيادي، وتم توجيه رسالة له مفادها" ضب حالك شوي".