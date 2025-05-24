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لبنان

توقف عملية الاقتراع في مركز مرجان في صيدا.. إليكم السبب

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:54
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توقفت عملية الاقتراع في مركز مرجان ـ صيدا، بعد تعرّض رئيس القلم لحادث سقوط داخل الحمام، ما استدعى تعليق التصويت بانتظار تأمين بديل عنه، في ظل رفض السماح لمساعديه بمتابعة العملية الانتخابية بشكل مؤقت لحين وصول البديل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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