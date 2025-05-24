توقف عملية الاقتراع في مركز مرجان في صيدا.. إليكم السبب

توقفت عملية الاقتراع في مركز ـ ، بعد تعرّض رئيس القلم لحادث سقوط داخل الحمام، ما استدعى تعليق التصويت بانتظار تأمين بديل عنه، في ظل رفض السماح لمساعديه بمتابعة العملية بشكل مؤقت لحين وصول البديل، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement