استعدوا موجة حارة ثانية ستضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المقبلة

Advertisement

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان قيم ضغط المنخفض الموسمي الحار انهارت فوق دول منذ يومين نحو 992 و 994hpa، ما أدّى الى تأجج المنطقة بالتيارات النارية فارتفعت درجات الحرارة في العربية ومصر والسودان لتتراوح بين 44 و 50 درجة، ومع ارتفاع الرطوبة بين وقطر والبحرين والدمام والكويت، زاد الشعور بالحر وبلغت الحرارة المحسوسة 56 درجة مئوية، بينما بقيت منطقة للبحر الابيض المتوسط تحت تأثير رياح معتدلة قادمة من ، من المنتظر ان تتحوّل الى حارة بسبب تأثير الضغط المنخفض الذي سيمدده الهندي الحار نحو تركيا، اعتباراً ظهر الجمعة فترتفح الحرارة في والاردن وسوريا وفلسطين بشكل حاد، وللبقاع الحصة الملحوظة يومي الاحد والاثنين من اللهيب بحيث ستتراوح بين 35 و 36 درجة، في حين ستكون ساحلاً بي 32 و 35 درجة والذروة يوم الاثنين.وأضاف: مع تراجع نشاط المنخفض الهندي منتصف الأسبوع المقبل فوق دول الخليج ستتراجع التيارات الحارة عن المنطقة وتنخفض بمعدل يتراوح بين 7 و 11 درجة مئوية ليميل الطقس في الجبال والبقاع ليلا، الى البرودة.اذاً لبنان على موعد مع فروقات حرارية في الاسبوع الاخير من شهر ايار ويعود السبب الى تلاعب ضغط المنخفض الهندي بين 992 و 999hpa،فكلما تراجع ضغطه ارتفعت الحرارة وكلما ارتفع ضغطه تراجعت درجات الحرارة من صحاري ، وتجدر الاشارة ان طقس دول الخليج في الايام المقبلة سيكون لاهباً مع درجات حرارة تتراوح بين 48 و 52 درجة والحرارة المحسوسة ستصل الى 57 درجة مئوية.طقس اليوم السبت مشمس مع ارتفاع بسيط في الحرارة وضباب محلي على الجبال.طقس الاحد: مشمس وشبه حار وصاف ترتفع نسبة الغبار الابيض في الحو يوم الاثنين الى 70%.الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 29-31 نهاراً و 23 ليلاًفي : 31-32 نهاراً و 19 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 17 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و 13 ليلاًالرياح: شمالية غربية تنقلب بعد ظهر الاحد الى جنوبية شرقيةسرعتها بين 10 و 35 كم في الساعةالرطوبة:75%حرارة المياه 27 درجة.