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لبنان

استعدوا موجة حارة ثانية ستضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:24
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن  ان قيم ضغط المنخفض الهندي الموسمي الحار انهارت فوق دول الخليج منذ يومين نحو 992 و 994hpa، ما أدّى الى تأجج المنطقة بالتيارات النارية فارتفعت درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية ومصر والسودان لتتراوح بين 44 و 50 درجة، ومع ارتفاع الرطوبة بين الامارات وقطر والبحرين والدمام والكويت، زاد الشعور بالحر وبلغت الحرارة المحسوسة 56 درجة مئوية، بينما بقيت منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تحت تأثير رياح معتدلة قادمة من تركيا، من المنتظر ان تتحوّل الى حارة بسبب تأثير الضغط المنخفض الذي سيمدده  الهندي الحار نحو تركيا، اعتباراً من بعد ظهر الجمعة فترتفح الحرارة في لبنان والاردن وسوريا وفلسطين بشكل حاد، وللبقاع الحصة الملحوظة يومي الاحد والاثنين من اللهيب بحيث ستتراوح بين 35 و 36 درجة، في حين ستكون ساحلاً بي 32 و 35 درجة والذروة يوم الاثنين.
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وأضاف: مع تراجع نشاط المنخفض الهندي منتصف الأسبوع المقبل فوق دول الخليج ستتراجع التيارات الحارة عن المنطقة وتنخفض بمعدل يتراوح بين 7 و 11 درجة مئوية ليميل الطقس في الجبال والبقاع ليلا، الى البرودة.

اذاً لبنان على موعد مع فروقات حرارية في الاسبوع الاخير من شهر ايار ويعود السبب الى تلاعب ضغط المنخفض الهندي بين 992 و 999hpa،
فكلما تراجع ضغطه ارتفعت الحرارة وكلما ارتفع ضغطه تراجعت درجات الحرارة القادمة من صحاري المملكة السعودية، وتجدر الاشارة ان طقس دول الخليج في الايام المقبلة سيكون لاهباً مع درجات حرارة تتراوح بين 48 و 52 درجة والحرارة المحسوسة ستصل الى 57 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت مشمس مع ارتفاع بسيط في الحرارة وضباب محلي على الجبال.

طقس الاحد: مشمس وشبه حار وصاف ترتفع نسبة الغبار الابيض في الحو يوم الاثنين الى 70%.

الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 29-31 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 31-32 نهاراً و  19 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و  17 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و  13 ليلاً
الرياح: شمالية  غربية تنقلب بعد ظهر الاحد الى جنوبية شرقيةسرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة
الرطوبة:75% 
حرارة المياه 27 درجة.
 
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