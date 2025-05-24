Advertisement

لبنان

بين سقف الداخل وضغوط الخارج… عون يتريث في ملفّ السّلاح

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
24-05-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1365162-638836755361920565.jpg
Doc-P-1365162-638836755361920565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتعامل رئيس الجمهورية جوزاف عون مع ملف سلاح "حزب الله" بحذر محسوب، متجنّباً الاصطدام المباشر من دون أن يلتزم الصمت. فالتصعيد الذي يظهر في خطابه السياسي، خصوصاً لجهة التشديد على حصرية السلاح بيد الدولة، يعبّر عن سعي لالتقاط إشارات الخارج ومجاراة الضغوط الدولية، مع الحرص على عدم تفجير التوازنات الداخلية الهشّة.
Advertisement

في المقابل، لا يقطع "حزب الله" شعرة التواصل مع عون، بل يتعامل مع موقفه بمرونة نسبية . إذ ترى مصادر سياسية مقرّبة من "الحزب"، أن الرئيس يحاذر ضمن هامش واضح، محاولاً تجنّب الكلفة المرتفعة لأي تصعيد داخلي، خصوصاً في ظل غياب أدوات فعلية للتنفيذ.

وتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية، رغم اقترابه في خطابه من المواقف الغربية المطالِبة بحصر السلاح، الا أنه يدرك جيداً أن هذا الملف يتجاوز قدرة الدولة منفردة، ويحتاج إلى توافقات محلية وإقليمية غير متوفرة حالياً. وبناءً عليه، يتّخذ الخطاب الرئاسي طابعاً دفاعياً يهدف إلى الحدّ من الضغوط الخارجية، من دون إنتاج أي خطوات عملية على الأرض.

من الواضح أنّ الملف بمجمله محكوم بحسابات تتجاوز الساحة اللبنانية، وهو ما يدفع عون الى ممارسة ما يشبه إدارة الأزمة لا محاولة حلّها. ولعلّ النموذج الأقرب إلى هذه الحالة، يتمثّل في تجربة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية؛ فعلى الرغم من وجود قرارات رسمية سابقة تدعو إلى ضبطه، إلا أنّ التنفيذ بقي معطّلاً، نتيجة واقع سياسي - أمني لا يسمح للجيش بدخول هذه المخيمات، حيث بقيت هذه المناطق خارج سلطة الدولة، محكومة بميزان الفصائل لا بسيادة القانون، فيما لم تنجح زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة في تحقيق اختراق يُذكر، نتيجة ضعف تأثيره خارج إطار "حركة فتح". مع ذلك، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة لبنانية - فلسطينية مشتركة لوضع خطة تنفيذية يُفترض أن تبدأ منتصف حزيران 2025، في خطوة تُطرح للمرة الأولى ضمن إطار زمني واضح، وقد تشكّل اختباراً فعلياً لنيّة الطرفين في تحريك الملف نحو التنفيذ.

غير أن هذا المسار، رغم جدّيته المعلنة، لا يزال محاطاً بكثير من الأسئلة. فنجاحه يتوقف على مدى تجاوب الفصائل داخل المخيمات، ومدى توفر الضمانات الأمنية والسياسية التي تتيح نزع السلاح دون خلق فراغ أمني أو صدام داخلي. كما أن أي فشل في التطبيق، وفق المصادر، قد يرتدّ سلباً على صورة الدولة اللبنانية ويقوّض صدقيتها أمام المجتمع الدولي.

من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع زيارة عباس كحدث هامشي، خصوصاً إذا ما تمّ الالتزام بالجدول الزمني المعلن، وبدأ التنفيذ الفعلي في حزيران، عندها فقط يمكن الحديث عن تحوّل ملموس في واحد من أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني.

في هذا الإطار، يتحرك عون ضمن استراتيجية تقوم على احتواء الضغوط الدولية وعدم مقايضتها بتفجير داخلي. وتفيد مصادر دبلوماسية مطّلعة بأن الرئيس يتجنّب اتخاذ خطوات تنفيذية في ظلّ غياب تفاهم داخلي واضح، معتبراً أن أي مواجهة مفتوحة مع "الحزب" قد تفتح الباب أمام انهيار أمني أو حتى تفكّك في مؤسسات الدولة.

غير أن هذه المقاربة لم تعد تُرضي بعض العواصم الغربية والخليجية، التي باتت تطالب بترجمة الخطابات السياسية إلى خطوات ملموسة. وبحسب المصادر، فإنّ الضغوط بدأت تتزايد خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في ظل إصرار أميركي على ألا يبقى لبنان الرسمي أسير واقع عسكري خارج سيطرته.

في هذا السياق، يبدو أن الرهان الرئاسي يذهب نحو كسب الوقت لا الحسم، وتحقيق توازن دقيق بين الضغط الخارجي والتعقيد الداخلي. فالرئيس لا يخوض معركة نزع السلاح، بل يناور ضمن حدود الممكن، مدركاً أن المواجهة لم تحِن لحظتها بعد، وأن القرار الفعلي يُصاغ خارج بيروت. من هنا، يبدو أنه يرفع السقف السياسي بقدر ما يتيحه الظرف، لا بهدف كسره، بل لإعادة ضبطه وفق شروط لبنانية تجنّب البلاد كلفة الانهيار. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ضغوط تُعيق مسعى الرئيس عون حول ملف السلاح
lebanon 24
24/05/2025 14:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حل ملف السلاح.. من دون سقف زمني
lebanon 24
24/05/2025 14:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المُهلة الاميركية … بين رغبة الخارج ومناورات الداخل!
lebanon 24
24/05/2025 14:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض لبنان للخطر ووحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا
lebanon 24
24/05/2025 14:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
07:13 | 2025-05-24
07:10 | 2025-05-24
07:04 | 2025-05-24
07:00 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24