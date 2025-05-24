النائب طوني فرنجية من كرمسدة: أبعدوا السياسة عن الرياضة

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شدد النائب على "ضرورة إبعاد العمل السياسي والحزبي والطائفي والمذهبي عن الرياضة في "، معتبراً أنّ "أيّ تدخل في الشؤون الرياضية من أيّ جهة كانت يجب أن يكون للمساعدة والتطوير لا للتقسيم والتفرقة، فأنديتنا الرياضية ليست للأحزاب إنما لكل لبنان وكل إنقسام يصيب اللجان الرياضية، واللجنة الأولمبية والأندية الرياضة هو إهانة لكل لبناني".وفي خلال رعايته حفل إفتتاح في بلدة كرمسدة في قضاء ، وبحضور بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية كرم سدة سليم ساسين، الجديد المنتخبين، رئيسة مؤسسة "مار أنطون الاجتماعية" الاخت ماتيلد ساسين، خادم رعية كرمسدة سليم مناع، مختار كرم سدة حنا السوقي، منسق عام النقابات والمهن الحرة واللجان في "المرده" المحامي جميل جبور ، مسؤول لجنة الرياضة دحدح،مستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان وحشد من ابناء البلدة والجوار، قال:"نحن أمام عهد جديد نتمنى أن تتخلله عملية إعادة بناء للهيكل اللبناني ومن ضمنه البلديات حتى تتمكن من مواكبة شؤون المواطنين وتلبية مختلف الاحتياجات.وتابع: "الدولة ستُبنى من جديد ونحن إلى جانب رئيس الجمهورية لإعادة وضع البلاد على سكة النهوض".وفي خلال كلمته شكر النائب " السابق في كرمسدة ومن خلاله كل السابقة التي على الرغم من كلّ الظروف الصعبة تمكنت من الاستمرار ومن تحقيق الانجازات". وشكر بشكل خاص "رئيس بلدية كرمسدة سليم ساسين الذي من خلال تصميمه وإصراره تم إنجاز هذا المشروع الرياضي في البلدة".وقال: نثق بأنّ البلدية الجديدة المؤلّفة من الشباب ومن الجديد في كرمسدة برئاسة الياس الخوري، قادرة أن تخلق الفرق وتراكم المزيد من الإنجازات".وتوجه النائب فرنجيه إلى أهالي بلدة كرمسدة قائلاً: شكراً من القلب على محبتكم الدائمة". مؤكّداً أنّ "كرمسدة لطالما كانت محطة للوحدة، وهي تمتلك كل المقوّمات لتكون بلدة نموذجية، هكذا كانت وهكذا نريدها حتى تبقى منارة في منطقتنا".