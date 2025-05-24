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لبنان

النائب طوني فرنجية من كرمسدة: أبعدوا السياسة عن الرياضة

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:41
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شدد النائب طوني فرنجيه على "ضرورة إبعاد العمل السياسي والحزبي والطائفي والمذهبي عن الرياضة في لبنان"، معتبراً أنّ "أيّ تدخل في الشؤون الرياضية من أيّ جهة كانت يجب أن يكون للمساعدة والتطوير لا للتقسيم والتفرقة، فأنديتنا الرياضية ليست للأحزاب إنما لكل لبنان وكل إنقسام يصيب اللجان الرياضية، واللجنة الأولمبية والأندية الرياضة هو إهانة لكل لبناني".
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فرنجيه وفي خلال رعايته حفل إفتتاح ملعب كرة القدم في بلدة كرمسدة في قضاء زغرتا، وبحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية كرم سدة سليم ساسين، أعضاء المجلس البلدي الجديد المنتخبين، رئيسة مؤسسة "مار أنطون الاجتماعية" الاخت ماتيلد ساسين، خادم رعية كرمسدة الخوري سليم مناع، مختار كرم سدة حنا السوقي، منسق عام النقابات والمهن الحرة واللجان في "المرده" المحامي جميل جبور ، مسؤول لجنة الرياضة فرنسوا دحدح،مستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان وحشد من ابناء البلدة والجوار، قال:"نحن أمام عهد جديد نتمنى أن تتخلله عملية إعادة بناء للهيكل اللبناني ومن ضمنه البلديات حتى تتمكن من مواكبة شؤون المواطنين وتلبية مختلف الاحتياجات.

وتابع: "الدولة ستُبنى من جديد ونحن إلى جانب رئيس الجمهورية جوزاف عون لإعادة وضع البلاد على سكة النهوض".

وفي خلال كلمته شكر النائب فرنجية "المجلس البلدي السابق في كرمسدة ومن خلاله كل المجالس البلدية السابقة التي على الرغم من كلّ الظروف الصعبة تمكنت من الاستمرار ومن تحقيق الانجازات". وشكر بشكل خاص "رئيس بلدية كرمسدة سليم ساسين الذي من خلال تصميمه وإصراره تم إنجاز هذا المشروع الرياضي في البلدة".

وقال: نثق بأنّ البلدية الجديدة المؤلّفة من الشباب ومن الدم الجديد في كرمسدة برئاسة الياس الخوري، قادرة أن تخلق الفرق وتراكم المزيد من الإنجازات".

وتوجه النائب فرنجيه إلى أهالي بلدة كرمسدة قائلاً: شكراً من القلب على محبتكم الدائمة". مؤكّداً أنّ "كرمسدة لطالما كانت محطة للوحدة، وهي تمتلك كل المقوّمات لتكون بلدة نموذجية، هكذا كانت وهكذا نريدها حتى تبقى منارة في منطقتنا".






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