إشكال داخل مركز اقتراع في كفررمان... إليكم السبب

وقع إشكال في مركز الاقتراع في ثانوية البنات الرسمية في كفررمان بسبب تصاريح المندوبين المتجوّلين، حيث منعت القوى الأمنية دخول المندوبين والمرشحين منذ نحو نصف ساعة.

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